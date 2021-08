Si hace unos meses la colaboradora de 'Viva la vida' se atrevía a realizarse un lifting sin cirugía, ahora ha decido recurrir al bótox p ara eliminar las arrugas de su rostro. Aunque este retoque no supera a su ya famosa liposucción de papada, la tertuliana ha conseguido rejuvenecer su rostro bastante.

A través de sus redes sociales, Carmen Borrego ha querido compartir con sus seguidores todo el proceso de su cambio de imagen, donde tras acudir a su clínica de confianza, han conseguido que su piel de 54 años parezca mucho más joven. "Este verano me he tratado por primera vez las líneas de expresión de la frente, patas de gallo y entrecejo. Es un cocktail personalizado de Clínicas Diego de León para eliminar las arrugas que se van marcando al gesticular y empeoran con el sol, el estrés, el maquillaje... Mi doctor Miguel de la Peña también me ha recomendado vitaminas", dice en un post en el que se la puede ver visiblemente rejuvenecida.