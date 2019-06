Carmen Lomana recibe duras críticas por abusar del Photoshop en una imagen: "Me resbala"

Pues los seguidores de la exconcursante de 'Supervivientes' no han tardado en señalarle en los mensajes y echarle en cara que haya abusado de la tecnología para borrar las imperfecciones y así aparecer mucho más joven. "Pero si pareces la Nanci, ¿por qué te haces eso con lo guapa que estás natural?", le escribía un usuario en la misma red social. Eso sí, Carmen Lomana no ha dudado en contestar muchos de los comentarios de la instantánea.

"Estoy genial. ¡Viva el Photoshop!", ha contestado a uno de los comentarios en los que la criticaban, aunque más tarde la colaboradora de programas de televisión ha explicado que no le interesan ni le importan ese tipo de comentarios. "A mí me resbala, como esa cantinela de las operaciones son gente ignorante y mala", ha respondido la Lomana, a la vez que ha puesto en otro comentario: "Mucha envidia y falta de educación".

Y ante los comentarios que critican cómo se le ven las manos a Carmen en la imagen publicada, la madrileña lo tiene claro y no se ha callado la boca: "Era para una revista eso no lo controlo 8haciendo referencia a la utilización de Photoshop". "A mí me gustan mis manos tal cual, llenas de pecas y los brazos. Me importa un bledo lo que digan".