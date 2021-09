Christian Gálvez escribe una carta de despedida a Jordi Rebellón: "Yo quise ser como tú"

No están siendo momentos fáciles para Christian Gálvez . Al presentador de 'Alta tensión' le unía una relación muy estrecha a Jordi Rebellón y se ha quedado conmocionado con la devastadora noticia de su muerte a los 64 años por un ictus . Un duro varapalo para él y tantos otros compañeros de profesión que ha dejado ver una bonita amistad que les unía y proyectos a través de una carta de despedida en su cuenta de Instagram.

Christian Gálvez no compartió pasillos en 'El Central' con el doctor Vilches , sin embargo, sí que juntos participaron en un rodaje. Un secreto que los dos tenían y que tal como manifiesta el presentador de Telecinco "nunca verá la luz" . Pero lo que sí está decidido que se sepa es lo gran persona que era el actor y todo lo que le apoyó para que este se lanzase a un nuevo reto.

"Nunca dejaste de creer en mí como persona y como profesional. Cada vez que alzaba la voz pidiendo ayuda, estabas ahí sin pedir nada a cambio", arrancaba así el marido de Almudena Cid una conmovedora carta que deja ver cuántos momentos de complicidad los dos han pasado y que no se sabían hasta ahora. En ella describe a Jordi Rebellón como un compañero fantástico de aventuras. "Una vez quise ser Robin y quise que fueras el sheriff de Nothingham. No te lo pensaste. Me acompañaste en la locura".