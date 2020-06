Christian Gálvez escribe una carta a Almudena Cid por su cumpleaños: "No me faltes nunca"

La vasca ha cumplido 40 años por todo lo alto y ha recibido uno de los regalos más bonitos: una carta de Gálvez de su puño y letra. “Hoy cumple años mi compañera de viaje y he decidido recopilar las palabras que me ha provocado desde los 30 a los 40”, ha comenzado escribiendo el conductor de Qarenta, el programa de moda de la cuarentena.

“Ella es el pincel con el que realizo mis mejores obras y es a la vez el lienzo donde me gustaría ser plasmado para siempre. También ella es mi mármol y yo su cincel. Y viceversa. Es mi río y mi puente. Mi invasora y mi salvadora”, ha continuado Christian en este escrito con el que le ha dado las gracias por “entender, esperar, admirar, sonreír, abrazar y por besar”.

“Mis 40 no significan nada sin sus 40 a mi lado (…) aún no hay museo que merezca exponerte”, ha comentado el presentador madrileño, que ha abierto su corazón para gritar a los cuatro vientos lo enamorados que están y lo mucho que se complementan. Lo cierto es que Christian ha dejado claro en numerosas ocasiones que Almudena es su musa y que su historia de amor parece hecha a medida.

“No me faltes nunca”, finaliza esta sincera carta de amor que ha acompañado junto a una tierna fotografía en la que les vemos acurrados el uno en el otro, con las manos entrelazadas y sonriendo con los ojos cerrados, disfrutando de ese íntimo momento que ha quedado plasmado para siempre en esta romántica instantánea.

La gimnasta responde a la carta de amor del presentador

Como era de esperar, la gimnasta olímpica no ha tardado en reaccionar a este regalo por parte de su chico. Eso sí, ¡lo ha hecho en tono de humor! “¡Sé que siempre valoraste mi capacidad de adaptación pero no tengo claro que haya podido ser todo eso! Bromas aparte, no puedo tener mejor compañero de viaje. Te quiero”, ha comentado Cid junto a esta exitosa publicación que acumula cientos de comentarios y alegatos a favor de su historia de amor.