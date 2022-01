Christian Gálvez se recupera de una grave lesión por la que tuvo que pasar por quirófano

El último mes de 2021 no debió de ser fácil para Christian Gálvez. El 20 de diciembre saltaba la noticia a los medios de que el actual presentador de 'Alta Tensión' y Almudena Cid rompían su relación . Tras quince años juntos y una de las historias de amor más entrañables de la televisión, la pareja decidía separarse meses después de celebrar su undécimo aniversario de casados.

"Al llegar al hospital de Getafe, me tuvieron que romper la camiseta para poder proceder a las pruebas RX y valorar cuándo me intervendrían", explicaba Gálvez. Su madre le regaló una nueva camiseta del jugador preferido del presentador, un gesto que, sin duda, no solo le sorprendió sino que le emocionó hasta las lágrimas.