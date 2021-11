La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha sido víctima de acoso sexual

La exnovia de Raúl Gines ha denunciado los comentarios machistas que ha recibido

Claudia Acevedo ha tenido la valentía de narrar a través de su perfil oficial de Instagram que la pasada noche de Halloween fue víctima de acoso sexual en una discoteca. Un relato que, aunque no hace otra cosa que demostrar la realidad a la que se enfrentan diariamente las mujeres, ha sido recibido con una oleada de críticas machistas por una parte de sus seguidores. Una muestra que, según la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' deja bien claro que todavía queda mucho por luchar por la causa del feminismo.

Varios días después de lo ocurrido, la que fuera pareja de Raúl Ginés verbalizaba lo ocurrido a través de un vídeo de TikTok que ya acumula cerca del millón de visitas. Una publicación en la que, además, Claudia aprovechó para ejemplificar las numerosas situaciones de acoso a las que las mujeres se enfrentan en su día a día.

En el caso de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', ocurrió en una discoteca. Mientras ella estaba bailando y disfrutando de la noche tranquilamente con sus amigas, un desconocido decidió acercarse a ella por detrás hasta el punto de rozar sus genitales contra ella. Antes de esto, Claudia dejó claro en varias ocasiones que no quería que la molestasen con varias actitudes corporales que el joven no quiso leer.

"Sentí que se me pegaba alguien por detrás. Un chico que tenía el espacio suficiente, pero que se estaba arrimando a mí. Yo me alejé, pero él volvió a juntarse. Yo intentaba separarle con el codo para que se diera cuenta de que no quería que se me pegase", comienza explicando la canaria en este vídeo viralizado en el que ha decidido alzar su voz para denunciar este tipo de acosos.

"Cuando creía que había dejado de pegarse, de repente siento que me restriega todas sus partes de arriba abajo. Mi reacción fue girarme y empujarle", reconoce la que fuera concursante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'. Tras esto, Claudia y el susodicho se encararon en plena pista de baile.

Mientras ella quería saber el motivo por el que había decidido acosarla de este modo, sin su consentimiento, el joven no hacía otra cosa que recriminarla que "solo lo había hecho una vez" y que "estaba bailando con ella". Por supuesto, nada más lejos de la realidad, pues Claudia no solo no estaba bailando con él, sino que había dejado claro que no quería que se le acercase.

Sin embargo, lo que la canaria no esperaba es que tras hacer público este relato fuese a convertirse en objeto de todo tipo de críticas machistas. Desde "eso te pasa por salir de noche", pasando por "no me creo que te haya pasado eso", "qué exagerada eres" o "estás mintiendo", hasta mensajes del tipo "qué suerte tienen algunos".

Una injusticia que no hace otra cosa que demostrar lo mucho que todavía nos queda por luchar hasta conseguir la ansiada igualdad por la que batalla el feminismo. Así lo ha verbalizado la exconcursante de 'La isla de las tentaciones': "He recibido muchos mensajes que demuestran cómo es la sociedad en la que seguimos viviendo y que todavía nos queda mucho por cambiar". Pese a todo, Claudia Acevedo no ha aminorado su lucha por este tipo de causas y ha dejado bien claro que seguirá alzando su voz siempre que sea necesario. No es no.