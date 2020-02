Colate ‘Supervivientes’ posa con Jennifer López en la Super Bowl y Omar Montes reacciona: "Ese es el regalo"

El que fuera concursante de ' Supervivientes ' se ha convertido en la envidia de todos sus seguidores con su última publicación en Instagram. Colate no solo ha presumido en sus redes sociales de haber estado presente en la Super Bowl (uno de los eventos deportivos y musicales más importantes del año), sino que, además, ha tenido la suerte de fotografiarse junto a una de sus protagonistas: Jennifer López . Como era de esperar, la imagen ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

"Después del medio tiempo con J-Lo. Muchas gracias por esta noche increíble. Te queremos mucho", ha escrito el exsuperviviente junto a la 'selfie' en la que podemos verle muy pegadito a la artista que se encargó, junto a Shakira, de convertir el descanso del partido de fútbol americano con más repercusión de la temporada en todo un espectáculo de música y poderío latino. El ex de Paulina Rubio, que ha presumido frente a sus más de 70.000 seguidores en Instagram de su momento fan junto a la cantante de 'El anillo', ha recibido todo tipo de comentarios por parte de sus 'followers'.

"Hacéis buena pareja", "nunca dejas de sorprenderme… ¿cómo lo haces para estar siempre en todos los buenos saraos?" o "te voy a coger manía", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la inesperada publicación. Sin embargo, ha habido un comentario que no ha pasado desapercibido: el de su compañero de 'reality', Omar Montes.

La reacción de Omar Montes a la foto de Colate con Jennifer López

Entre los muchos mensajes que ha recibido Nicolás Vallejo-Nágera destaca el del ganador de 'Supervivientes', que no ha desaprovechado la oportunidad de comentar a su amigo, que ha alardeado públicamente de los buenos contactos que tiene en Estados Unidos. "¿Ese es el regalo que me tenías?”, le ha preguntado el intérprete de ‘Alocao’, que ha obtenido un “más o menos” como respuesta. No sabemos hasta qué punto estarán bromeando, pero sería una fantasía imaginar una colaboración musical de Omar y la cantante neoyorkina.