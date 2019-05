Modelo y exnovio de una miss que se parece a Violeta: Conoce las 8 curiosidades de Fabio 'Supervivientes'

3. Fue precisamente en ese programa donde encontró el amor durante con Nicole Mazzocato , influencer italiana con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, que fue en el pasado Miss Italia. Tan enamorados estaban que la pareja no dudaba en mostrar su amor en redes sociales y dejarlo reflejado en fotografías tan bonitas como estas:

Y otra cosa no, pero Nicole guarda cierto parecido con Violeta. Ambas con los ojos claros, de pelo castaño y con cuerpazo de infarto. Ah, se me olvidaba ¡y extronitas de 'MyH'! Cada una en su versión eso sí (del programa, digo), española Vs italiana.