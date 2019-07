Kiko Matamoros: "Tengo varios tumores y me van a operar de urgencia"

Antes de afrontar este duro proceso, Marta López y Kiko Matamoros se han regalado un viaje, en el que han posado en exclusiva para la revista revelando todo lo que están viviendo. "Un día me desperté de madrugada en medio de un charco de sangre con ganas de orinar y, horrible, todo sangre", cuenta Kiko recordando cómo comenzó todo y cómo descubrió que algo no iba bien.

El único síntoma anterior que había tenido era una obstrucción urinaria, por la que le tuvieron que ingresar y sondar: "Me dijeron que podía ser episódico. Y como ellos no le dieron importancia, yo tampoco se la di (...) No me asusté, pero sí me preocupé".