Anita Matamoros escribe una emotiva carta tras conocer la enfermedad de Kiko: "A veces la vida decide darnos las lecciones más duras"

"A veces la vida decide darnos las lecciones más duras en los que se supone que deberían ser nuestros mejores momentos", ha comenzado a escribir Anita en su propio perfil de Instagram. "Hace un año no me hubiese imaginado estar donde estoy, o mejor dicho, como estoy. Muchas cosas han cambiado en el último año. Parecía que el tiempo se ralentizaba con las malas noticias, así como también se aceleraba en los buenos momentos, que han sido muchísimos. Pero siendo realistas, este último año ha pasado volando, arrasando como un tornado lo que conocía como mi vida y dejando recuerdos nuevos, así como escombros que seguro seré capaz de reconstruir", ha continuado.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke lanza un esperanzador mensaje

La influencer ha sacado fuerzas en este difícil momento y ha escrito el siguiente texto para terminar esta dura reflexión: "Lo voy a intentar, haremos lo que mejor sabemos hacer, ser fuertes, estar unidos y seguir caminando. No dejo de pensar que la vida quiere recordarme que es algo frágil y perecedero que debo disfrutar, y que de cada momento malo aprenderé una lección que quizá no quería aprender, al menos no de esa manera. Por eso os invito a no meteros nunca en la cama con la palabra en la boca ni con un pensamiento negativo, sino siempre con la conciencia tranquila, ya que es la única manera de alcanzar la felicidad y a vivir cada día como una nueva oportunidad, a querernos, cuidarnos y valorar más las cosas, personas y sobretodo los momentos".