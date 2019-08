Jorge Javier Vázquez: "No me esperaba que de la noche a la mañana todo pudiera derribarse"

Jorge Javier Vázquez ha confesado no estar atravesando su mejor momento. El presentador de ' Supervivientes ' ha escrito en su blog de 'Lecturas' una dura reflexión sobre la dureza del paso del tiempo, la vida, la edad, las enfermedades y hasta la muerte.

Jorge Javier es consciente de que las enfermedades están haciéndose más presentes en su grupo de amigos y que la palabra "cuidarse" ha cobrado otro significado: "Me cuesta aceptarlo porque todo ha venido de sopetón. No me esperaba que de la noche a la mañana todo pudiera derribarse tan fácilmente", confiesa.