Brenda Estarlich 'MyHyV' sorprende con su nueva vida: "Estoy embarazada, enamorada y feliz"

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' espera su primer bebé

A Brenda pudimos verla en 'MyHyV' y en 'Acorralados'

El cambio físico de Brenda Estarlich en estos años ha sido espectacular

Brenda Estarlich, extronista de 'MyHyV', ha hecho un directo de Instagram en el que ha hablado largo y tendido sobre su nueva vida, , extronista de '', ha hecho un directo de Instagram en el que ha hablado largo y tendido sobre su nueva vida, tras reaparecer irreconocible , y gracias al cual hemos podido conocer un bombazo. Brenda está esperando su primer hijo junto a su novio, está muy feliz y ni las críticas ni nadie va a poder acabar con esta felicidad tal y como ella misma ha explicado. Desde 'Outdoor' hemos podido hablar con ella y nos ha contado que está muy emocionada y que le encantaría que fuera una niña.

Hablando muy pero que muy claro, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha contado todo sobre su nueva vida aprovechando el gran número de personas que estaban viendo atentamente su directo de Instagram: "Soy feliz y no entiendo porque la gente se mete en eso. Yo no tengo tiempo tiempo para otras vidas. Soy feliz con mi novio, con mi vida...¿Qué os pasa? Os metéis con todo, ¿no os dais cuenta? Estáis un poquito amargados. Soy muy feliz y cada vez voy a estarlo más. No lo quería decir así, pero lo voy a decir y al que le tenga que cerrar la boca se la voy a cerrar. Estoy embarazada, esperando un bebé maravilloso y a quien le joda que se vaya a coger ajos o a picar piedra, como quieran".

Brenda ha confesado que hay distintas personas que continuamente se están entrometiendo en sus asuntos y cuestionando lo que hace: "Siempre os estáis metiendo en todo. Ya voy a ser madre, tengo una edad para decidir por mí misma y yo no me meto con la vida de nadie. Estoy cansada de estas tonterías. Tengo un Instagram súper limpio y no me meto con nadie".

La extronista de 'MyHyV' lanza un mensaje

Aprovechando también esta aparición pública en sus redes sociales, Brenda ha querido mandar un mensajito a sus seguidores: "Yo no quiero que nadie se me parezca a mí, que cada uno tenga su personalidad y su vida. No me gusta la gente que copia, esas personas son tóxicas".

Brenda Estarlich cuenta cómo conoció a su novio, el padre de su bebé

Así ha explicado la extronista los detalles de su relación: "El primer día que le conocí estaba rodeado de rubias. Vi al italiano rodeado y dije: ¿este quién es? Paso yo por ahí y me dice: ¿a dónde vas? Y le dije que estaba dando una vueltecita. Me puse a hablar con él. Como había tanta rubia y tanta competencia le dije que era actriz porno para asegurármelo bien".