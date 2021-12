Cristian Jerez se somete a un injerto capilar y muestra el resultado: "Me encanta"

"Bueno, señores. Aquí está el resultado. Parezco un pan de pueblo de 5 kilos", dice con sentido del humor haciendo referencia a lo inflamada que tiene la cabeza tras la intervención. "Era esto lo que me iba a hacer. Me quería tapar las entradas, tenía muchas ganas desde hacía mucho tiempo. Era mi ilusión y me lo he hecho ¿por qué no sentirte mejor contigo mismo?", añade.