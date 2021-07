Después de contarnos a Outdoor en exclusiva el origen de su conflicto (que era anterior a su participación en 'La isla de las tentaciones) no todos los frentes que tenían abiertos entre Cristian y Melodie se han solucionado. Por un lado, se enfrentaron por la venta de su casa y, por otro, por la custodia de su mascota , algo que sigue pendiente y que es de esas decisiones que al de Elche todavía le pesa.

Sin ánimo de recrearse mucho en el pasado, pero todavía con dolor por todo lo mal que lo pasó, tal como nos confesó en su día, el concursante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado de nuevo, pero esta vez en sus mismas redes y ante las preguntas de sus seguidores. Cristian Jerez ha revivido algunos de esos momentos complicados y, que por ahora, no se han solucionado a su favor.

"Me arrepiento de poner el chip de mi gordito a nombre de otra persona", ha respondido haciendo de nuevo alusión a ese conflicto por su mascota que siguen teniendo. Para el de Elche esto se trataría de una injusticia y es una guerra que no tiene visos de acabar con su ex. Dispuesto a llegar hasta el final y tal como en su día comunicó que emprendería acciones legales contra Melodie por la custodia completa de su fiel amigo.