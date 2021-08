El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha mojado y ha dicho el motivo por el que cree que han roto Melodie y Beltrán

El de Elche ha querido aclarar la razón por la que sigue en pie de guerra con su ex

La noticia de la ruptura de Melodie y Beltrán ha pillado a todos por sorpresa salvo para Cristian Jerez. Para el exnovio de la valenciana esto era algo que tarde o temprano llegaría a su fin y ha querido dar su opinión a través de sus stories. La expareja de 'La isla de las tentaciones' terminó su relación en el reality y a partir de ahí empezaron los reproches que todavía siguen hasta ahora.

De sobra se conoce que no hay buena sintonía entre Cristian Jerez y Melodie Peñalver. Su ruptura y continuos roces han venido marcados por dos frentes (la venta de su casa y la custodia de su perro) este último todavía sin solución. Ninguno de los dos ha dado un paso adelante y lo que se rompió en República Dominicana no ha tenido forma alguna de arreglarse. Sin contacto y ajenos a la vida el uno del otro, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' sí que ha tenido ahora unas palabras para su ex sobre su reciente ruptura con Beltrán.

A la difícil situación que ahora atraviesa Melodie, tal como confesó recientemente en su cuenta de Instagram al dar la noticia de la ruptura, se suman ahora las declaraciones de Cristian Jerez, en las que ha opinado y removido un episodio que parecía del pasado.

"Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos", ha dicho haciendo referencia a cómo él considera que es en realidad el exnovio de la que fue en su día su chica y de esta forma se ha defendido con todo lo que se le ha cuestionado a él durante todo este tiempo. Es más, Cristian Jerez ha sido muy directo y ha apuntado al motivo de peso por el que cree que se ha producido esa ruptura: "Pd: y por los 985.478.954 cuernos que le ha puesto él a ella, digo yo...".

A pesar de haber sido rotundo y de no haberse mordido la lengua ante esta situación, el de Elche también ha querido mostrar un lado algo más conciliador. No tiene intención de mantener contacto con Melodie y lo suyo tras 'La isla de las tentaciones' está completamente roto, pero él no se alegra de que no haya tenido un final feliz la historia que comenzó a iniciarse entre la valenciana y Beltrán en República Dominicana: "Para nada me alegro, todo lo contrario. ¡Nadie se merece que le hagan eso", han sido sus palabras.

La guerra entre Cristian Jerez y Melodie Peñalver por su perro

Los nueve años de relación que mantuvieron no hicieron que su separación fuese amistosa. Sin conocer todavía por boca de Melodie qué es lo que ha pasado con ella y Beltrán, lo que sí se sabe es que esta no va a encontrar en el hombro de Cristian Jerez su paño de lágrimas. Las cosas entre ellos están todavía muy lejos de poder solucionarse. Su separación ya es cosa del pasado, pero el motivo que les tiene enfrentados desde entonces sigue muy presente: la custodia de su perro.

Y si el de Elche se arrepiente como ha dicho en alguna ocasión de decisiones que en su día tomó y que ahora le tienen alejado de su mascota parece que esto no va a cambiar tras los últimos acontecimientos que le han pasado a Melodie y lo ha vuelto a manifestar una vez más.