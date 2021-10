Entrevista a Cristian Suescun: "Hemos hablado la posibilidad de irnos a vivir juntos"

El exconcursante de ‘Supervivientes’ está feliz junto a a Cristini, su actual novia

Su relación con Maite Galdeano y su experiencia en OnlyFans: hablamos en exclusiva con el hermano de Sofía Suescun

Cristian Suescun dio el salto a la fama de mano de su hermana Sofía Suescun. Tras defenderla en el plató de ‘Supervivientes’, el pamplonés cogió el gustó a la pequeña pantalla convirtiéndose así en concursante de distintos realities show del universo Mediaset. Acompañado de Maite Galdeano, el joven participó en la primera edición de ‘La casa fuerte’ y no ha dudado en hablar de cómo es su relación con la matriarca de la familia.

El cuñado de Kiko Jiménez se ha abierto en canal y ha repasado su paso por la televisión. Cristian Suescun ha dedicado unas palabras a José Antonio Avilés, Oriana Marzoli y Yola Berrocal tras convivir y protagonizar más de un momento con ellos en los programas en los que ha estado. Y, además, el hermano de Sofía Suescun ha anunciado, en exclusiva para Outdoor, el paso que dará junto a Cristini, su actual novia, para afianzar su relación.

Tu primera aparición en televisión fue como defensor de Sofía Suescun en ‘Supervivientes’. ¿Cómo es la relación con tu hermana?

La verdad que es buenísima. Sofía y yo nos llevamos muy bien y estoy muy orgulloso de la hermana que tengo. Antes de que ella pusiera rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes’ es cierto que estábamos distanciados y el trato era más frío pero ahora es todo lo contrario. Yo sé que ella está ahí para todo lo que necesite. La quiero muchísimo.

¿Y con Kiko Jiménez?

Recuerdo que cuando mi hermana estaba en ‘Supervivientes’, Kiko Jiménez era uno de los colaboradores de los debates. En ese momento, no tenían buena relación y arremetía mucho contra ella. Hemos llegado a tener alguna discusión fuerte, durante esa época, y podría decir que casi me mato con él. Con el paso del tiempo retomaron su noviazgo y yo no estaba seguro de las intenciones ya que me parecía un poco altivo. Pero poco a poco fui conociéndolo y me he dado cuenta que es un chico noble y estoy contento de que esté con Sofía.

A los dos años te convertiste en concursante de ‘Supervivientes’. ¿Qué sentiste cuando te tiraste del helicóptero?

¡Madre mía! Ha sido sin ninguna duda la experiencia más bonita de mi vida. Me llamaron una semana antes de que comenzara el programa. Yo no estaba preparado, ni había hecho ningún curso de supervivencia. No estaba mentalizado como la mayoría de mis compañeros para todo lo que se nos venía encima. Mi madre iba a ir pero por unos problemas al final no pudo y contaron conmigo. Y no me arrepiento para nada. Es muy bonito. Se pasa mucha hambre pero al final vale la pena vivirlo.

¿Qué es lo más difícil de ‘Supervivientes’?

Lo tengo clarísimo, el hambre. Yo soy una persona que le gusta comer y el no poder hacerlo en condiciones hace que estés más irascible y que explosione la convivencia. Y más cuando cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Aunque se coma un poco de arroz al día más lo que pescas, no es suficiente. Se pasa realmente mal. La experiencia no la disfrutas del todo porque, en realidad, estás sufriendo.

¿Te llevas algún amigo del reality show?

La palabra amigo es muy grande. Lo que sí que me he llevado de ‘Supervivientes’ son colegas. Por ejemplo, con Nyno y Ferre tengo buena relación. Hay un contacto pero no son amigos.

¿Con quién no te gustaría volver a coincidir en algún reality show?

Con José Antonio Avilés no me gustaría coincidir en ningún lado. Es un experto en sacar de quicio, experto en la mentira y experto en intentar hacer creer a la gente que lo que él dice es verdad. Ya se vio todo durante su participación en ‘Supervivientes’. Del resto de concursantes no tendría problema en coincidir en algún programa de televisión.

¿Y de ‘La casa fuerte’?

Con Oriana Marzoli. Tiene una forma de ser y de comportarse con la que yo no comulgo. Convivir con ella fue un suplicio. Es verdad que mi hermana y ella tienen una buena relación y se siguen en las redes sociales, pero yo no. No me gusta cómo trata a las personas. No todo vale por audiencia.

¿Qué experiencia te gustó más?

‘Supervivientes’ una y mil veces. Aunque no se permita que alguien vuelva al programa a no ser que haya tenido que abandonar el reality show por un tema médico, a mi me encantaría poder hacerlo. Además, ahora estaría más preparado tanto física como mentalmente. Podría dar mucho más y que la gente conozca al verdadero Cristian. ‘La casa fuerte’ fue como una casa de locos, me gustó pero no tanto como ir a Honduras.

¿Volverías a entrar con Maite Galdeano a un reality show?

No, por favor. Con mi novia o con mi hermana sí pero con mi madre no. Si convivir con mi Maite es difícil, imagínate dentro de un reality show. Ella y yo somos muy diferentes. A la vista está que tuvimos más de un encontronazo en ‘La casa fuerte’ y en los platós de televisión. Es muy graciosa y te ríes mucho pero eso no es todo.

¿En qué punto os encontráis ahora?

Como siempre. Nosotros tenemos nuestros más y nuestros menos. Ella no es una madre convencional, es muy peculiar. A mi me gustaría que tuviera los valores de toda la vida en cuanto a la relación maternofilial. Ahora quiere que la dejemos tranquila y estar sola con los perros. La propia Maite dijo, cuando falleció Lucía, que para ella su vida son ellos. Al final es mi madre y la tengo que aceptar tal y como es pero hay cosas que no me gustan y que me encantaría que fueran distintas.

¿Qué pasó realmente con Yola Berrocal antes de entrar en ‘La casa fuerte’?

Yola Berrocal ha sido un mito érotico para mí y para muchos de los chicos de mi edad. Antes de estar con la que era mi novia en aquel entonces, sí que puede ser que le reaccionase a alguna historia de Instagram. Pero por respeto a la chica no dije nada. Pero vamos, viendo como acabó todo con mi exnovia, Yola y yo tendríamos que haber hecho algo en la casa.

¿Habéis tenido algo fuera del reality show?

No ha pasado nada. Yola estaba muy cabreada conmigo. En una gala de ‘La casa fuerte’ yo me rompí y comencé a llorar y ella no me perdonaba. Yo me disculpé y le dije que estaba confundido pero ella me confesó que le había hecho mucho daño y que no me lo iba a perdonar nunca. Se vino arriba. No le guardo rencor y si algún día quisiera tomar un café, como amigos, no tendría ningún problema.

De ‘Superviventes’ a ‘OnlyFans’: la nueva fuente de ingresos de Cristian Suescun

¿Cómo se te ocurrió abrirte una cuenta de OnlyFans?

Un amigo me comentó que había una aplicación con la que ganabas dinero a cambio de fotografías de tus partes íntimas. Al día siguiente me lo hice y ahí estoy. Tengo suerte que al ser un personaje público se ha sabido que yo utilizo esta plataforma y eso me ha ayudado bastante. A la gente le gusta el contenido que subo y esa es mi principal fuente de ingresos. Me he hecho autónomo y me dedico íntegramente a ello.

¿Cuál es la propuesta que más te ha sorprendido?

Me han llegado a ofrecer entre 30.000 y 50.000 euros por irme con un hombre pero no accedí.

Ahora estás felizmente enamorado. ¿Cómo conociste a Cristini?

Estoy muy bien con ella. Es una mujer que me encanta. La conocí porque era concursante de ‘La casa fuerte’ y desde casa me pareció muy atractiva. Luego ya nos conocimos y surgió la chispa. Estamos muy bien y hemos hablado sobre la posibilidad de irnos a vivir juntos. Pronto lo haremos. Se nos pasan los días volando y no puedo tener más suerte de tenerla a mi lado.

¿Cómo se lleva con tu familia?