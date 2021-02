Dani Martínez se ha sincerado sobre su relación con Risto Mejide en una entrevista para ‘20 Minutos’. El juez de ' Got Talent ' ha hablado abiertamente sobre su amistad con el publicista y ha confesado que no se conocieron trabajando en la televisión.

La cosa no ha quedado ahí y el actor ha asegurado que Risto Mejide y él son muy amigos en la actualidad. “Yo no le conocí haciendo televisión, le conocí fuera y es un amigo increíble”, ha expresado. Además, no ha dudado en recalcar que el presentador de ‘Todo es mentira’ es un profesional “muy generoso”.