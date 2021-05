David de Gea está en el centro del foco mediático. No solo por fallar el penalti que provocó que su equipo, el Manchester United, perdiera la UEFA Europa League -en favor del Villareal-, sino porque ha sido incluido en la lista del 'Sunday Times' como uno de los veinte jóvenes más ricos del Reino Unido menores de 30 años. No es la primera vez que el novio de Edurne y padre de su primera hija es distinguido de esta forma, pues 'Forbes' ya le incluía hace unos meses como uno de los jugadores mejor pagados del mundo . Pero, ¿cuál es su patrimonio en España ?

Por si todo esto fuera poco, la pareja de Edurne acaba de ser convocado por Luis Enrique para disputar la Eurocopa con la selección de España. Un reconocimiento que no hace otra cosa que confirmar el buen momento físico que atraviesa De Gea.

David de Gea y Edurne: una vida nada ostentosa

Unas cifras de escándalo que, sin embargo, no se reflejan en el nivel de vida que llevan David de Gea y Edurne . A diferencia de otros futbolistas (que viven rodeados de lujos), los recién estrenados papás de Yanay se conforman con una bonita y luminosa mansión de su propiedad valorada en cuatro millones de euros y situada en Mánchester.

Los recién estrenados papás de Yanay pasean a su hija en un carrito de lujo

El patrimonio del portero del Manchester United en España

Sin embargo, en lo que a nuestro país respecta, el que fuera guardameta del Atlético de Madrid no posee apenas patrimonio. Según ha podido saber 'Vanitatis', de Gea atesora en España más de 50 millones de euros, aunque no los tiene invertidos en inmobiliario puesto que "no cuenta con ninguna propiedad a su nombre ni administra ninguna empresa".