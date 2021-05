Edurne celebra su primer Día de la Madre . Un día muy especial para la cantante, que no ha querido dejar pasar por alto esta fecha marcada en su calendario para dedicar unas bonitas palabras a su hija. Y no lo ha hecho en un post cualquiera, sino en uno en el que muestra por primera vez la carita de su hija y en el que podemos ver lo mucho que se parece a su padre, David de Gea.

"Mi pequeña Yanay, ¡¡hace casi 2 meses que llegaste a mi vida para revolucionarla!! Gracias por hacerme tan feliz, ¡¡gracias por hacerme mamá bebita mía!!" , escribe la jueza de 'Got Talent en su perfil de Instagram. "Mi primer Día de la Madre", "Yanay", "Mi Bebita", "Babydurne" y "Muy, muy feliz" han sido las etiquetas que la finalista de 'Operación Triunfo' ha querido añadir junto a la fotografía y que son el claro reflejo de la enorme felicidad que atraviesa Edurne desde que su hija llegara a este mundo.

Yanay nació el pasado 4 de marzo para revolucionar la vida de la cantante y el futbolista. La pequeña, cuyo rostro no habíamos visto hasta ahora, ha heredado los preciosos ojos azules de su padre, David de Gea . En lo que respecta al pelo, este parece haber salido más a la madre, ya la base del cabello de la cantante tiende más a ser oscura, mientras que el deportista era completamente rubio de pequeño.

En este tiempo Edurne y David ya han podido celebrar su primer Día del Padre y su primer Día de la Madre . "¡¡La suerte que tiene Yanay de tenerte como papi!! ¡Apenas llevas unos días siéndolo y ya puedo decir que eres el mejor! ¡¡Eres maravilloso!! ¡¡Feliz primer día del padre amor!! Te quiero ❤️", escribía la cantante de 'Amanecer' el pasado 19 de marzo. Hoy es el día de Edurne y, por el momento, David de Gea no la ha felicitado públicamente, aunque seguro que su felicitación no tardará en llegar.





"Cuando te miro no existe límite en mi querer, te di la vida y volví a nacer para crecer contigo". Estas eran las palabras que escribía Edurne hace tan solo unas semanas mientras miraba embelesada a la niña de sus ojos. La llegada de Yanay ha supuesto un cambio de vida radical en la vida de Edurne. No obstante, la cantante no puede ser más feliz con su pequeña, a quien adora y admira y de quien, muy de vez en cuando, nos regala imágenes tan bonitas de su álbum de fotos personal como la que acaba de publicar.