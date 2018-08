El detallazo de Marta López con Kiko Hernández por su cumple: "Jamás me fallaste"

El ahora también presentador de 'Sálvame' ha cumplido 42 años con una fiesta en la que no ha faltado ni una buena tarta ni el cariño por parte de todos los suyos. Entre los invitados se encontraba su amiga Marta López , que no ha dudado en tener un detallazo con Kiko Hernández en forma de dedicatoria.

Además, Marta ha ido un poco más allá y ha explicado en el texto que ha compartido en sus redes sociales la importancia de su lealtad durante todos estos años: "En este mundo de falsos que vivimos JAMÁS me has fallado, jamás me vendisdiste. Estar contigo es como hablar yo en voz alta, me encanta tenerte cerca".