Diego Matamoros manda un mensaje tras romper con Estela Grande: "Aprendí que no estaba en el lugar equivocado"

El hijo de Kiko ha querido mandar un mensaje público a través de sus redes sociales. Utilizando el 'hashtag' con el que siempre ha acompañado sus fotos con Estela Grande , Diego Matamoros ha compartido un duro texto que parece ir dirigido directamente a la que fuera su mujer hasta hace cuestión de días. Parece que ambos se han tomado muy en serio la ruptura y todo apunta a que lo suyo con la exconcursante de ' GH VIP' podría no tener solución.

Primero ha sido a través de sus 'stories' donde ha sorprendido con sus palabras. Esto ha sido lo que ha compartido: "A ser positivos que encima es mi día D13". A continuación, este ha sido el texto que ha compartido y que parece un dardo directo a su ex: "Hoy aprendí que no estaba en el lugar equivocado, estaba en el lugar correcto mirando las cosas de manera equivocada". Lo llamativo de todo ha sido que lo haya compartido utilizando 'D13', algo que siempre ponía junto a todas sus fotos con la modelo.

Tan solo unas horas después, ha subido una imagen a Instagram junto a un "Work in progress", que significa trabajo en progreso, y que ha vuelto a acompañar con el 'hashtag' con el que tantas muestras de amor hacia su chica compartió cuando su relación estaba en el mejor momento.

Los seguidores de Diego Matamoros se percatan de la pullita para Estela Grande

El detalle no ha pasado desapercibido para muchos de sus fans, que no han dudado en reaccionar a estos enigmáticos mensajes dando por hecho que van dirigidos para la exconcursante del reality de convivencia. "Me apuesto lo que quieras a que cuando salga Kiko, en unos meses, estarán juntos", "te han dejado solo" o "ten paciencia" han sido solo algunos de los miles de comentarios que han escrito en su publicación.