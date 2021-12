En el mes de San Valentín se hizo público el romance más bizarro del año: el del humorista Arévalo y la artista de variedades Malena Gracia. El cómico y la vedette, que durante años habían trabajado juntos en espectáculos de humor y revista, comenzaron una historia de amor de lo más pintoresca. Como ocurre con las grandes historias de amor del cine o la literatura, el romance entre ambos no llegó a buen puerto y en verano pusieron fin a seis meses de aventura sentimental y veinte de amistad. En el plató de Sábado Deluxe los ex tortolitos protagonizaron un polémico cara a cara. Tras someterse al polígrafo de Conchita, se descubrió que no todo eran parabienes en el seno de la pareja y que Malena Gracia no estaba muy contenta con los regalos “baratos” que le hacía su enamorado o que no estaba del todo satisfecha en el plano sexual a pesar de que Arévalo no precisaba recurrir a la química para dar la talla.