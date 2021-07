Con una piscina de fondo y una postura que recuerda a la de las modelos, la colaboradora de 'Viva la vida' ha mostrado su espectacular físico y ha dejado claro que ya no tiene temor a los 'flashes' porque parece que ha recuperado la autoestima después de vivir hace tres años una doble mastectomía . Si ella misma confesaba que otros veranos atrás se compraba bikinis, pero luego no se decidía a ponérselos, este año ha posado junto a su hermana con él como una auténtica diva de pasarela.

"Me molesta que no confíes nunca en mí, que siempre intentes darme consejos para cambiarme, eso me molesta", ha confesado Carmen a Terelu y esta también en esa intimidad que han creado le ha contado a su hermana la gran decisión que ha tomado tras la muerte de Mila Ximénez. Tras tocar fondo por este durísimo suceso, la hija mayor de Teresa Campos ha querido reconocer que ha ido al psicólogo para intentar sobrellevarlo mejor y reconoce que "es lo mejor que he hecho".