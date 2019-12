La doctora de María Lapiedra explica por qué apenas se le nota el embarazo: "Se hizo una corrección importante"

Mirando directamente a cámara y ataviada con su bata de doctora, Luisa Plata ha aclarado una de las preguntas que más se ha repetido en estos últimos meses en el perfil de Instagram de la novia del colaborador de 'Sálvame': "¿Por qué no tienes tripa?". "Algunas de las inquietudes de mis pacientes es qué pasa cuando se quedan embarazadas después de haberse hecho una minilipectomía", ha comenzado señalando la cirujana hablando sobre esta popular cirugía mediante la que se elimina el exceso de piel y tejido graso de la parte inferior del abdomen para adherir los músculos a la pared abdominal.

"Obviamente lo ideal es no quedarse embarazada después de haberse hecho esta importante corrección de toda la musculatura abdominal, pero hay casos, como el de María, que se hizo esta cirugía hace dos años y ahora está embarazada de cinco meses", ha contado la doctora, que ha hecho hincapié en que ha grabado esta explicación en vídeo para resolver todas las dudas de los 'followers' de la pareja de Gustavo González.

La cirujana explica el motivo por el que María Lapiedra no tiene casi tripa

"Algunos fans y seguidores se preguntan por qué tiene un abdomen tan pequeño, comparado con una embarazada de cinco meses. Esto se debe a que su pared abdominal, que ya está reconstruida, es mucho más fuerte y menos laxa que otra que no tenga ningún tipo de cirugía. Esto no impide que pueda llevar su embarazo con éxito", ha asegurado Luisa desde su clínica de cirugía plástica. También ha querido dejar claro que la exactriz no va a tener ningún tipo de problema a la hora de recuperar su estilizada figura tras el parto.