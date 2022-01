El trabajo duro tiene su recompensa y sino, que se lo digan a Edurne. La jueza de 'Got Talent' ha arrancado el nuevo año por todo lo alto: reeditando 'Catarsis', su último álbum de estudio . Una edición exclusiva con nuevas canciones, fotografías y material inédito que sus seguidores han recibido con grandes ansias.

El disco que recoge nuevas canciones como 'Yanay' o su dueto junto a Antonio José se ha convertido en número uno en ventas físicas de nuestro país (y el segundo en ventas oficiales). Además, la versión en vinilo del mismo se ha colocado en la tercera posición de los más vendidos . Números apoteósicos que la jueza de 'Got Talent' ha celebrado con una publicación en su perfil oficial de Instagram de lo más especial.

"Ahora que ya he parado de chillar, solo quiero dar las gracias. La posición más alta de mi carrera, 17 años después. Gracias por cuidarme y por acompañarme en el camino. Me siento inmensamente afortunada y feliz. Gracias por hacerlo posible", ha escrito la madrileña que, no contenta con este 'post', ha subido un vídeo en el que se la puede ver con los ojos chispeantes y gritando de la emoción.