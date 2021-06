La cantante ha presumido de tipazo con una fotografía de lo más impactante

La jueza de 'Got Talent' se ha recuperado del embarazo a gran velocidad

Edurne y David de Gea se convirtieron en padres de Yanay el pasado mes de marzo

A pocas semanas de haberse convertido en madre, Edurne ha presumido de figura con una impactante foto que ha conseguido dejar en auténtico shock a sus seguidores. La cantante, compositora, modelo y actriz ha posado con un ceñido vestido que ha dejado al descubierto su pronta recuperación tras el embarazo de Yanay, su hija en común con David de Gea.

La jueza de 'Got Talent' ha impactado sobremanera a sus fans con un posado de lo más impresionante que hace que parezca difícil pensar que hace tan solo unas semanas estaba dando a luz a su primogénita. Concretamente era el pasado mes de marzo cuando la vida de la madrileña y el futbolista cambiaba de manera radical con la llegada de Yanay, que en este tiempo ha crecido mucho y se ha convertido en una pequeña de lo más pícara.

Tras posar con su niña a las puertas del que está segura será "el verano más bonito" de su vida, Edurne ha lucido tipazo en una instantánea que ha conseguido dejar sin habla a sus casi dos millones de seguidores. Y es que la cantante ha posado con un ajustadísimo vestido de cuero, con forma de tubo y en color crema por el que le han llovido cientos de miles de piropos.

Los seguidores de Edurne reaccionan a su impactante posado tras ser madre

Un look que ha dejado entrever que a la cantante no le habría costado demasiado recuperar su figura tras el embarazo de Yanay (pues tan solo han pasado tres meses desde el parto). Como era de esperar, la jueza habitual de 'Got Talent' ha recibido una oleada de cariñosos mensajes que han ido desde los típicos "guapísima" o "estás impresionante", hasta los más incrédulos: "¿De verdad acaba de tener a una preciosa bebé? ¿Cómo lo ha hecho para estar así de estupenda?".

Una opinión colectiva a la que también se ha sumado Carolina Sobe, que no da crédito con la rapidez con la que Edurne se ha recuperado del embarazo. "Pero, ¿cómo lo has hecho para estar así con esa cintura de avispa? Madre mía, yo parecía una O después de parir", ha comentado la exconcursante de 'Gran Hermano' haciendo gala de su característico sentido del humor.

Sea como fuere (y al margen del tipazo con el que ha posado en su última publicación en Instagram), lo único que está claro es que Edurne se encuentra atravesando una de las etapas más satisfactorias y mágicas de su vida. Descubriendo, junto a David de Gea, la maravillosa aventura de la maternidad y disfrutando de cada nuevo aprendizaje que le brinda su pequeña Yanay.