Edurne recuerda entre lágrimas la emotiva despedida familiar a su abuelo: "A ver si lo puedo contar"

Hace un par de semanas, Edurne se despedía de una de las personas más importantes de su vida, su abuelo Lalo. La cantante estaba muy unida a él, y su muerte, a los 86 años, fue un duro golpe para ella. La jueza de 'Got Talent' continúa emocionándose cada vez que le recuerda y, en su última entrevista, no ha podido evitar romperse al pensar en el precioso homenaje y la emotiva despedida familiar que realizaron al patriarca de la familia, del que no pudieron despedirse en vida por su muerte repentina.