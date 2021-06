Yanay, la hija de Edurne y De Gea, ha crecido mucho en cuatro meses: "El verano más bonito de mi vida"

La pequeña Yanay se ha convertido indiscutiblemente en el motor de la vida de Edurne . La jueza de 'Got Talent' se derrite con la niña de sus ojos y no puede parar de compartir con orgullo imágenes y vídeos en los que podemos ver cómo poco a poco la bebita – como cariñosamente se refiere a ella la cantante- va creciendo cada día.

En apenas unas horas la cantante ha conseguido miles de reacciones y 'me gusta' por parte de sus seguidores. "Qué guapaaa", "¡Está enorme!", "Me la como" o "¡Cómo se parece a tu pareja!" son solo algunos de los cientos de comentarios que se repiten en la publicación de Edurne, cuya cara de felicidad en la secuencia de imágenes no puede ser mayor.