Elena Milla 'MyH' rompe su silencio tras la posible detención de su marido: "Tiene que haber un error"

"Sólo puedo deciros que no sé nada sobre esto. Acabamos de llegar de vacaciones. Y estamos tranquilos. Tiene que haber un error" ha explicado Elena Milla en exclusiva para 'Outdoor', ante la noticia que saltaba esta mañana en la que se implicaba a su marido, el futbolista del Getafe Samuel Saiz, entre los sospechosos de la trama para amañar partidos para sacar beneficio en apuestas.

Los jugadores implicados que se han barajado en dicha publicación serían Raúl Bravo, ex jugador del Real Madrid, Borja Fernández, del Real Valladolid, Carlos Aranda, exjugador de varios equipos de Primera, Samuel Saiz, jugador del Getafe, e Íñigo López Montaña, jugador del Deportivo de La Coruña y exjugador del Huesca. También habrían sido detenidos Agustín Lasaosa, presidente del Huesca y Juan Carlos Galindo, jefe de los servicios médicos del club oscense.

Tal y como ha podido saber este medio la Policía Nacional no habría detenido a Samuel Saiz, marido de Elena Milla, tal y como ella misma nos ha comentado en exclusiva. La extronista ha explicado que se encontraba con él en el momento de nuestra llamada telefónica y que acababa de llegar de vacaciones junto a su esposo. "Tiene que haber un error", ha comentado Elena, a la vez que ha dado un mensaje a todos sus seguidores: "Estamos muy tranquilos".

Descartado de la detención, pero sí puede ser investigado según otros medios

Samuel Saiz Alonso, jugador del Getafe y marido de Elena Milla, que en un principio había sido señalado como uno de los implicados, estaba en la playa y no detenido, según ha podido saber 'Outdoor' en exclusiva hablando con la propia esposa del futbolista. No obstante, otras fuentes de '20 minutos' afirman que puede ser aún investigado porque su nombre no ha salido de la lista de sospechosos.