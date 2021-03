De Emma García a Paz Padilla: presentadoras a las que el coronavirus les ha obligado a estar en casa de cuarentena

Para ella es familiar todo el protocolo de prevención establecido para los casos de positivo en coronavirus porque lo ha venido explicando durante varios meses, aunque en esta ocasión le toca a ella cumplirlo. "Me encuentro perfectamente y voy a seguir informando cada día desde aquí pero cuento con la colaboración de un maravilloso equipo", ha expresado la periodista que no ha dudado en agradecer todo el cariño que le están ofreciendo. Una nueva aventura para la presentadora que deja 'El programa de Ana Rosa' capitaneado por Ana Terradillos y al que ella misma no faltará, aunque sea vía online como exige el protocolo covid.

"Esta mañana me levanté y me notaba como un dolor de cabeza raro. Como tengo una amiga que tiene un ambulatorio la he llamado para hacerme la prueba. Me ha salido la de antígenos positivo. Luego, por protocolo de 'La Fábrica de la tele', me he hecho dos PCRs para asegurarme. Efectivamente, he dado positivo en el covid", afirmaba la gaditana.