Emma García posa por primera vez con su marido: "Mi compañero de vida"

La comunicadora siempre ha confesado estar agradecida de tener a alguien como Aitor Senar a su lado. No obstante, no ha sido hasta hoy cuando le ha dedicado unas emotivas palabras acompañadas de una fotografía donde ambos aparecen disfrutando de una conversación frente al mar durante sus vacaciones . Y es que, aunque Emma García siempre ha sido muy celosa de su intimidad, ha querido rendir homenaje al amor que siente por su marido.

"Una de mis fotos favoritas de este verano. Mar, viento y conversaciones que arreglan el mundo o 'nuestro mundo' '', ha escrito Emma García junto a la instantánea. Y no solo eso. La presentadora ha añadido unos hashtag en los que expresa lo que su marido es para ella: 'mi compañero de vida', 'siempre juntos', 'mi refugio', 'tus brazos' y ' fue, es y será un placer coincidir contigo en esta vida '. En la fotografía ambos parecen estar confesando lo que se quieren mientras disfrutan de las vistas al mar.

La presentadora está feliz como el primer día. Además, Emma García ha confesado que junto a su marido se siente libre y amada: "Cuando llego a casa y Aitor me abraza me siento la persona más querida y protegida del mundo". Y no solo eso. La comunicadora vasca ha confesado que ha pasado muchas horas si su familia por su profesión pero que ha podido conciliar el trabajo con su vida familiar: "Cuando nació mi hija, Aitor decidió dejarlo todo y quedarse las 24 horas cuidando de ella mientras yo trabajaba".