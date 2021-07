Para ella el ritmo en su carrera ha sido frenético. Los trabajos los ha encadenado literalmente de "terminar uno un viernes y empezar otro el lunes", ha dicho y de todos ha aprendido mucho aunque, "también me han dado por todos los lados", ha confesado, de ese balance que hace ahora al cumplir 48 años e ir camino de los 20 en Mediaset. "Estoy muy contenta pero esto suena fatal. Entre que ya me han puesto la vacuna porque me tocaba y los 20 años en Mediaset...", respondía irónica y en tono de broma al tiempo que lleva siendo una de las presentadoras fetiche de la cadena.