Enamorados y por separado: así es la vida de Bea y Rodri tras su ruptura

Bea Retamal y Rodri Fuertes fueron dos de los grandes protagonistas de ‘GH 17’ . Y no solo porque la valenciana se convirtiera en la flamante ganadora del reality y se alzara con el ansiado maletín, sino por la bonita historia de amor que surgió entre los cimientos de Guadalix de la Sierra. Ambos irrumpieron en el programa con ganas de comerse el mundo y la valenciana no tardó en reconocer que el madrileño le hacía gracia. Ahora ambos tienen su vida por separado, no tienen contacto y están enamorados.

Sin embargo, Bea, conocida como ‘La Naranjita’, no fue la primera habitante de la casa en la que él se fijó. Rodri no ocultó la atracción que sentía por otra de sus compañeras, en concreto por Adara Molinero, con quien mantuvo un serio flirteo en las primeras semanas de convivencia. No obstante, Rodri y Bea rápidamente se convirtieron en buenos amigos y el ‘feeling’ que sentía el uno por el otro propició que acabaran traspasando la delgada línea que separa la amistad del amor.

El fin de Bea y Rodri: amor en tiempos de redes sociales

Los telespectadores del programa fueron testigos de cada paso en la mediática relación de Rodri y Bea, conocida como ‘Rodea’. El final del concurso de Telecinco marcó el comienzo real de una historia de amor que los protagonistas no dudaron en continuar compartierndo con su ejército de seguidores.

La pareja abrió un canal en Mtmad, ‘Rodéanos’, donde hacían públicas sus aventuras diarias, intimidades, viajes y escapadas. Sin embargo, aunque parecía que la relación entre los exconcursantes iba viento en popa, el noviazgo, uno de los más idílicos y seguidos de la historia de ‘Gran Hermano’, llegó a su fin la primavera pasada. Ellos mismos se encargaron de anunciar la noticia en su canal digital, dejando muy sorprendidos a sus fans, aunque en ese momento no se pronunciaron acerca del por qué de la sonadísima ruptura.

Bea se refugia en su ex: “No he dejado de quererle nunca”

La ruptura dejó muy tocada a la ganadora de ‘GH 17’, quien confiaba en limar asperezas y retomar el romance con el madrileño. Sin embargo, tras comprobar que la actitud de él era fría y distante, la valenciana tiró la toalla y los exconcursantes emprendieron caminos por separado.

Bea se refugió en su Valencia natal, retomó el contacto con familiares amigos y… consiguió rehacer su vida con Adrián Valenzuela, un antiguo amor al que dejó poco antes de emprender su televisiva aventura en Guadalix de la Sierra. Ambos decidieron darse una nueva oportunidad y reiniciar su relación donde la habían dejado.

Lejos de ‘esconder’ esta nueva ilusión, la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ ha continuado compartiendo con sus seguidores sus intimidades y ha presentado en Mtmad a su chico al que, según reconoció, nunca dejó de querer. En definitiva, tras una dolorosa ruptura con Rodri, la ex gran hermana ha pasado página y se muestra feliz y completamente volcada en esta segunda oportunidad con Adrián, quien, además, tiene una hija de una relación anterior. Ya se sabe que, donde hubo fuego, quedan cenizas.

Rodri, ¿culpable de la ruptura entre Adara y Gianmarco?

Este refrán también sirve para representar la vida sentimental de Rodrigo Fuertes, que ha recuperado la ilusión de la mano de Adara Molinero. Allá por 2016, durante su participación en ‘GH’, el madrileño y la exazafata ya se habían echado el ojo y las cámaras que vigilan Guadalix tienen la prueba. Sin embargo, el verdadero flechazo entre ellos no ha explotado hasta ahora, cuando, después de un sinfín de polémicas, están viviendo su particular historia de amor.

El nombre de Rodri volvió a copar titulares después de ser señalado como principal culpable de la mediática ruptura entre la ganadora de ‘GH VIP’ y Gianmarco Onestini por unos presuntos mensajes que se intercambiaban.

El joven aseguró que no existía ningún tipo de flirteo entre él y la ex de Hugo Sierra, pero, por casualidades del destino, se han convertido en la pareja del verano y ya han disfrutado de sus primeras vacaciones juntos con Ibiza como destino de ensueño.

Adara y Rodri: poco a poco y alejados de los focos

Eso sí, Rodri ha aprendido de los errores del pasado y no está dispuesto a exponer su vida privada, algo que pasó factura en su anterior relación. La pareja ha decidido vivir su romance despacio y alejados de los focos, aunque, en algún que otro arrebato y momento de exaltación del amor, se han intercambiado mensajes e imágenes en las redes sociales con los que han dejado claro que lo suyo va muy en serio.