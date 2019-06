Matías Roure (First Dates) confirma su ruptura con Lidia Torrent con un mensaje: "Nuestra historia fue bonita"

Lidia Torrent y Matías Roure , el barman y una de las camareras de ' First Dates ', han decidido poner fin a su relación tras tres años juntos. La pareja que ha conquistado a todos desde el principio con su romance ha sorprendido a todos con esta noticia, que ha comunicado el propio Matías por sorpresa en su perfil de Instagram.

Lidia Torrent no respondía directamente a esta publicación, pero si lo hacía Cristina Zapata, también camarera de 'First Dates', que escribía lo siguiente: "Caminos hay miles, como decisiones en la vida. Solo espero que, elijáis el camino que elijáis, seáis felices. Os quiero a los dos".

Por su parte, Lidia no ha querido dejar un mensaje tan directo como Matías, pero dejaba esta pista hace semanas con un llamativo mensaje: "La hipocrecía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar". ¿Estaría anunciando su ruptura con Matías en ese momento?