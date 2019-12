Raquel Bollo enseña su casa y habla de sus planes para 2020: "Esta vez me casaría por la iglesia"

La sevillana ha posado en la casa de sus sueños y ha hecho balance de 2019

La colaboradora de 'Sálvame' cuenta que no descarta la boda para el año que viene

La colaboradora de 'Sálvame' ha dado una exclusiva para 'Diez Minutos' en la que ha hablado de cómo ha llevado la noticia este año de ser abuela por partida doble, ha posado dentro de la que considera la casa de sus sueños y ha comentado sus planes de futuro para 2020: le gustaría casarse por la iglesia con su pareja. Así, Raquel Bollo ha hecho balance de estos últimos meses en una entrevista de lo más sincera.

Tras consolidar su regreso laboral como colaboradora en Telecinco, la sevillana ha vivido un año de lo más movidito. Raquel conocía este año que sería abuela por partida doble y ahora ha aprovechado esta exclusiva para explicar cómo se sintió cuando conoció la noticia. "Ahora estoy feliz. Lo de mi hija me impactó, me bloqueé porque no era algo que entrase en mis pensamientos en ese momento, no porque sea nada malo pero yo he sido madre joven y sé la responsabilidad y el sufrimiento que conlleva", ha comentado la colaboradora y exconcursante de 'GH VIP'.

Con respecto a la paternidad de su hijo, Bollo ha comentado que no le sorprendió y que se lo esperaba: "El embarazo de la pareja de mi hijo no me ha sorprendido porque ellos llevan muchos años juntos y querían tener un niño y yo sabía que en cualquier momento iban a darme la noticia"

Además, Raquel ha confesado que está muy ilusionada con su pareja y que no descarta que suenen las campanas de boda en este 2020. "Para mi pareja sería su primera boda y para mí sería la segunda, pero en realidad la sentiría como la primera. Y, por supuesto, me casaría por la iglesia, porque la vez anterior no me casé por la iglesia", ha explicado la colaboradora.

"Hay personas que dicen “yo a mi edad ya no me caso”, yo sí, a mis 44 me casaría. De hecho, es una ilusión que tengo muy grande y que espero poder cumplir el año que viene. Aunque ya me siento casada... pero ¿qué cambiaría la boda? Pues para mí, es darle una formalidad a la relación, darle más peso. Puede parecer una tontería, pero para mí es así", ha afirmado Bollo, confirmando de esta manera que podría haber un enlace para el próximo año.

Raquel Bollo, iluisionada con ser abuela y su faceta empresarial