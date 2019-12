Jorge Javier Vázquez cuenta el motivo por el que ha pasado solo la Navidad: "He cenado solo en Nochebuena"

“Esta vez he querido viajar solo por tres razones: porque necesitaba ordenar mi cabeza después de un año movidito, porque debía evitar cualquier distracción ya que tenía que ponerme a fondo con mi nueva función y porque quería estar conmigo a ver qué tal me llevaba”, ha escrito el catalán, explicando los motivos por los que quería estar solo en estos días.

Aunque Jorge también ha comentado que se ha sentido feliz en su soledad, sí es cierto que ha habido momentos en los que no se ha sentido tan cómodo, como cenar solo el 24 de diciembre. “Lo que más se me ha hecho bola hasta la fecha ha sido ir a cenar solo en Nochebuena”, ha explicado, a la vez que ha descrito cómo vivió esa noche en el hotel en el que se alojaba: “porque empecé a pensar que le daría penita a alguno de los huéspedes del hotel, que me invitaría a cenar con su familia para no estar en soledad y a las malas desconocía si tendría fuerza para negarme”.

Finalmente, el presentador de ‘Sálvame’ consiguió cenar completamente sólo y disfrutar de una velada diferente, en la que no paró de recibir mensajes de personas en España que le felicitaban las fiestas. “Tengo que decir que al llegar al lugar no había mesa preparada para mí. Tuvieron que habilitar una deprisa y corriendo. No me extrañó. Era la única persona que iba a cenar sola. Afortunadamente nadie me invitó a compartir mesa y mantel y estuve a mi rollo cenando al borde la playa”, ha confesado la estrella de Telecinco.