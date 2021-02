Hay veces que los sueños se cumplen y sino, que se lo digan a Jonathan Pérez . El que fuera concursante de ' Gran Hermano ' ha hecho realidad una de sus grandes ilusiones al comprarse junto a Marta, su novia, una espectacular casa de la que no ha tardado en presumir. A través de su perfil oficial de Instagram, el exnovio de Yoli ha mostrado todos los rincones de su chalet de dos pisos , haciendo partícipes a sus seguidores de uno de los momentos más especiales y satisfactorios de su vida.

Desde que pusiera fin a la historia de amor con la madre de su hija, la vida del valenciano ha dado un giro de 180º. Si bien es cierto que no fue una decisión nada fácil para él, ahora el valenciano parece no arrepentirse ni tan siquiera una pizca de su tajante decisión.

"Porque los sueños también pueden hacerse realidad", ha escrito el ex de Yoli junto a un vídeo en el que ha mostrado cómo están siendo los primeros días en su nueva vivienda, donde creará recuerdos con su adorada Marta y seguirá compartiendo todo tipo de momentos junto a Valeria, su hija. Además, a juzgar por las dimensiones del chalet, el valenciano no va a andar escaso de espacio.

Una mudanza express: así es la impresionante casa de Jonathan 'GH'

Lo cierto es que, aunque no llevan mucho tiempo instalados en su nueva residencia, la pareja ya lo tiene todo perfectamente decorado. Además, a juzgar por estas primeras imágenes, Jonathan y Marta están especialmente orgullosos de la labor de diseñadores que han ejercido en el salón, equipado con un sofá de color gris con un sinfín de cojines de todos los colores, un sillón, varias sillas de mimbre, una mesa pequeña, una gran alfombra, una original estantería repleta de recuerdos y una acogedora chimenea (a la que, por cierto, ya están dando uso). Fieles a su carácter aventurero y desenfadado, el exconcursante de 'GH' y la influencer han optado por decorar inspirándose en una combinación de estilos entre el 'boho chic' y la 'deco' nórdica y minimalista.

En lo que respecta a la cocina, (equipada con muebles de madera, encimera de mármol y electrodomésticos integrados) tiene un aire más tradicional. Con vistas directas al jardín, el ex de Yoli ya se ha dejado ver en redes sacando a relucir su lado más cocinitas.

Jonathan y Marta han comenzado una nueva etapa de sus vidas que no han dudado en compartir con sus cientos de miles de seguidores de las redes sociales. Desde que participara en 'Gran Hermano', el valenciano se ha acostumbrado a hacer partícipes a sus fans de cada aventura que ha ido viviendo y, por eso, la mudanza a su nueva y espectacular casa no podía no quedar plasmada en sus redes sociales.