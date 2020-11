Y es que, del día a la mañana, la ex del hijo de Kiko Matamoros se había convertido en uno de los rostros más buscados y reclamados. “Es complicado”, reconocía Estela en el que fue uno de sus capítulos más sinceros.

Sin embargo, la modelo es consciente del inmenso cariño que le tienen sus más de 367.000 seguidores en Instagram y, quizá por eso, en forma de agradecimiento, de vez en cuando les sorprende con regalazos como este: un posado de lo más sensual en el que la ex del clan Matamoros ha recibido cientos de halagos y comentarios positivos.

Estela Grande arrasa con su posado en ropa interior

En la cama, mirando al infinito, con el típico moño de “andar por casa”, y en ropa interior: así es la foto con la que Estela Grande ha sorprendido a todos. Además, por si una fotografía no fuera suficiente, la ‘pijitana’ ha compartido la misma imagen dos veces: una en color y otra en blanco y negro.

En muy poco tiempo, Estela Grande se ha consagrado como una de las influencers más exitosas y queridas de nuestro panorama. Por eso, no nos extraña nada no encontrar comentarios negativos en sus publicaciones. Y es que la modelo, con una media de 20.000 ‘likes’ en Instagram, ha demostrado ser mucho más que “la ex de Diego Matamoros”.