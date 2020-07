Estela Grande habla sobre su relación con el futbolista Juan Iglesias: "Es un tema serio y bastante importante"

Estela Grande ha decidido sincerarse como nunca en su último vídeo de ‘mtmad’. Por primera vez, la ex de Diego Matamoros ha hablado sin tapujos sobre su relación con Juan Iglesias , el futbolista del Getafe con el que ha sido relacionada en los últimos meses. La exconcursante de ‘GH VIP’ ha aclarado si es su pareja y ha contado infinidad de detalles sobre su nueva vida.

Estela Grande rompe su silencio sobre Juan Iglesias y aclara si es su pareja

Con total naturalidad, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha hablado así: “Una mañana me levanté y recibí una llamada de mi amigo diciéndome que éramos portada de una revista (…) Entiendo que ahora mismo mi vida interesa, pero a mí me dolía por ese chico que supuestamente estaba conmigo”. La modelo ha asegurado que él fue muy comprensivo y que le dijo que no se preocupara.