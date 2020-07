Estela Grande posa por primera vez junto al futbolista Juan Iglesias: "Feliz cumple"

Estela Grande ha dejado sin palabras a todos sus seguidores con su última foto. La ex de Diego Matamoros ha posado por primera vez junto al futbolista Juan Iglesias y ha vuelto a señalar que no es su novio. Ha sido a través de sus historias de Instagram donde hemos podido ver la primera foto de la exconcursante de 'GH VIP' junto a él, la cual ha acompañado con varios corazones y un escueto mensaje con motivo de su cumpleaños.

"Feliz cumple, Juan Iglesias", ha escrito la influencer junto a una foto de los dos en la que también ha incluido varios corazones de color rosa. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no ha dudado en compartir esta felicitación públicamente a través de su perfil de Instagram, donde ya reúne más de 335.000 seguidores. De hecho, esta es la primera vez que Estela muestra un momento de complicidad junto al futbolista.

Fue el pasado 10 de junio cuando la revista 'Semana' publicó que Estela había olvidado a Diego Matamoros con este deportista. La reacción de la modelo no se hizo esperar y, unas horas después de que saliera a la luz esta publicación, quiso mandar un mensaje a través de su perfil oficial de Instagram. Mostrándose bastante molesta, la ex de Diego Matamoros dijo lo siguiente: "Esta mañana he visto una cosa en la prensa que quiero desmentir absolutamente".