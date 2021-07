Acaba de hacerlo oficial y Estela Grande no pierde el tiempo. Tras anunciar a través de su canal de mtmad haber encontrado de nuevo la ilusión junto a un joven futbolista, la exconcursante de 'GH VIP' toma la decisión de dejar de esconderse y presentar también en sus redes sociales a su nueva pareja. La diseñadora acaba de compartir sus primeras imagenes junto a su nuevo novio, para quien además esta no es solo su 'presentación en sociedad' en los perfiles de la influencer, si no que también celebra hoy su cumpleaños.