La cocina es la siguiente estancia y en la que pasan al final más tiempo la pareja. En ella hay piezas únicas para guardar los utensilios de cocina, "que le han valido un dineral a Pablo", tal como manifiesta Steisy y una mesa para comer en la que pueden entrar más de diez personas cuando esta se hace extensible. Todo en esta habitación está sumamente ordenado y lo que no puede faltar, es la nevera llena. Eso sí, Steisy muestra toda la cantidad de verduras que hay que casi los cajones ni cierran.

Entre los rincones con encanto que tiene este piso y que se puede ver al salir de la cocina (no hay puertas y es todo muy diáfano) es el salón con la locura de televisión de 85 pulgadas. Aquí Steisy muestra orgullosa los cojines que ella ha escogido para el sofá y los colores en los que tienen pensado tapizar este.

Un aseo exclusivo para invitados y armarios con luz propia

A la hora de descubrir lo más original del piso de lujo de la exconcursante de 'Supervivientes' y Pablo está el aseo exclusivo para visitas que llaman ellos "de cortesía" porque ambos admiten que son "muy escrupulosos" y así no tienen que compartir taza de váter con personas ajenas. Un pequeño cuarto al que no le falta detalle y para el que Steisy tiene pensado poner un cuadro que no dejará indiferente a nadie.