Carnicero y divorciado de la madre de su hijo: así es el padre de Abraham García

La temporada de ‘ Supervivientes All Stars ’ nos ha permitido reencontrarnos con grandes nombres de la historia del reality y conocer mejor a sus familiares. Ése es el caso de Abraham García, ganador de la edición de 2014 , que ha querido que en esta ocasión sea su padre, Julián , el encargado de defenderlo en las galas y debates del espacio.

Abraham y su padre están muy unidos, tal y como muestra el invitado en todas las intervenciones que realiza para reforzar el concurso de su vástago. A pesar de que no tiene redes sociales, gracias a las palabras de ambos sabemos algunas cosas sobre él. Por ejemplo, sabemos su profesión: es carnicero.

“Mi padre es dueño de varias carnicerías que además de atender al público sirve también a hostelería. Y yo me pasé de los 18 a los 20 años trabajando con él, desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a sábado”, contaba el joven hace un tiempo con motivo del estreno de su canal de mtamd, “Super Fresh by Abraham”. El mundo del fileteado no le apasionaba al naufrago y por eso decidió desmarcarse del negocio familiar apuntándose, con 21 años, al reality que le cambió la vida, “Gandía Shore”.