Tony Spina, novio de Marta Peñate , es sin duda uno de los italianos más asiduos en los platos de Telecinco y en las redes sociales. La saga Spina no se queda solo en él, pues el napolitano procede de una familia numerosa: tiene dos hermano, Tiziano y Sharon , que junto a su madre Pina y su pareja son sus grandes apoyos. El año pasado la familia se enfrentaba a la muerte de Antonio, el padre de la familia.

Recientemente se ha relacionado a Adara Molinero con Tiziano Spina , hermano del exnovio de Makoke porque su cuñada les presentó y en las redes sociales comenzaron a especular con una posible relación entre ellos, aunque l a exconcursante de 'Gran Hermano' ha dejado claro que no quiere enamorarse tras su reciente ruptura con Álex Ghita .

El hermano pequeño de Tony Spina que cumplirá el año que viene 30 primaveras, vive en Madrid y, aunque al igual que su hermano tiene alma napolitana, ahora es seguidor del Real Madrid . Le gusta mucho el deporte y luce tableta de chocolate en las redes sociales donde es muy activo y, aunque todavía no cuenta con tantos seguidores como para considerarle influencer, todo se andará.

El pequeño de los Spina es muy familiar. "La familia no es algo importante, lo es todo", compartía el joven en redes sociales junto con una imagen de su familia.

Hace casi un año, el patriarca de la saga Spina, fallecía tras un tiempo enfermo, en el que su familia fue su mayor apoyo. Tiziano, estuvo al lado de su padre hasta el último momento, y ahora hace frente al primer año de su vida sin Antonio, su progenitor . “Gracias por ser el mejor padre que se pueda tener, por hacerme reír, por ser mi mejor amigo, por pegarte las fiestas conmigo y estar a mi lado siempre. No te voy a olvidar nunca Papi, que descanses en paz, te quiero muchísimo”, así le rendía homenaje el italiano en redes sociales.

El hermano de Tony Spina es muy activo en redes sociales y aunque todavía no suma un gran número de seguidores, no duda en compartir su día a día. Aunque es italiano de corazón, Madrid le recibió con los brazos abiertos y no ha podido menos que rendirse a los pies del mejor equipo del mundo.