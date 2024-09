La nueva vida de Tammy de 'La Casa de Tu Vida': ahora se dedica a la artesanía esotérica

En el ámbito profesional, Tamara Sánchez (su nombre auténtico) se ha reinventado y se dedica a la artesanía esotérica . A través de su cuenta de Instagram, Almas Cristalinas , muestra sus creaciones: pirámides de energía, amuletos y todo tipo de abalorios destinados a atraer energías positivas. " No me puedo creer lo afortunada que me siento de poder seguir creando y viviendo de lo que más amo", escribía en un post reciente.

La otrora estrella de la telerrealidad explica que no ha sido un camino sencillo: "He tenido momentos de querer tirar la toalla, pero gracias a mi pequeña familia que me apoya a muerte y me ayudan en todo lo que me propongo, hoy puedo decir bien alto que aquí seguiré mostrando todo lo que tengo dentro". Su próximo objetivo es contar con una galería propia donde exponer sus obras.