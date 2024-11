La periodista Alejandra Prat tuvo muy claro desde el momento en el que vio el anillo de pedida en su capa de champán que quería casarse por la Iglesia y en Mallorca . "No se me ocurría un escenario mejor para casarme. Mallorca es el lugar donde he veraneado toda mi vida, las cenizas de mi padre, el legendario periodista y presentador de televisión Joaquín Prat, reposan allí y todos los recuerdos que tengo de la isla son maravillosos".

La ceremonia religiosa , presidida por el sacerdote Jesús Haro, muy ligado a la familia de periodistas. " Los padrinos fueron mi hermano Joaquín y la madre de Juanma, Marisol . La llegada con mi hermano a la catedral dándome la mano mientras veía a Juanma esperándome en el altar fue un momento especial para mí. Nuestras miradas y la conexión en ese instante, no se me olvidarán nunca", aseguraba la novia en Vanitatis.

Tras el coctel al aire libre, cenaron sentados y tomaron los postres a modo buffet , para poder empezar con el baile sin mucha dilación. "No queríamos que la cena se alargara demasiado tiempo y esa forma de conseguirlo, haciendo que los invitados se sirvieran las tartas y los dulces ellos mismos, nos encantó. Además, se puso otra mesa de tés y cafés de distintos sabores y, por supuesto, en la recena no faltaron las ensaimadas y la sobrasada mallorquina, que nos apasionan".

La pareja abría el baile con eligió una versión de 'I've got you under my skin', de Frank Sinatra, que grabó el periodista Joaquín Prat hace años. "Bailamos con su videoclip de fondo y escuchando su voz. Fue muy emocionante". La pareja ofreció a los invitados una 'zona beauty', donde los invitados se cambiaban el peinado, se maquillaban tantas veces como quisieran.