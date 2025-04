"Ah, y no. No estoy embarazada", añade junto al emoticono de una cara derritiéndose. Hace tiempo que Marina García, que sueña con el día en el que Jesús le pida matrimonio, no se pronuncia sobre su deseo de tener formar una familia con su novio. Su pensamiento podría haber cambiado, aunque hace un par de años aseguró que aún era "demasiado joven" para tener hijos y que le gustaría tenerlos pasados los 30.