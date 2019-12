Fabio Agostini 'MyHyV' presume de su cambio físico y sus seguidores opinan: "Es increíble"

"Cada año que pasa procuro estar mejor que el anterior. Aprendí a no limitarme y a no ser conformista. Aprendí a amarme cada día más a pesar de los comentarios negativos de otras personas. La vida solo es una y hay que disfrutarla al máximo. Me alegra incitar a otras personas a llevar el mismo estilo de vida que llevo, un estilo de vida dedicado al deporte y a la buena alimentación", ha escrito junto a la publicación de su transformación física. Aunque no ha desvelado su peso actual, por el 2017, cuando entró al programa, ya pesaba 97 kilos.