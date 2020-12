Fabio Colloricchio se ha atrevido con un cambio de look radical con el que ha dejado muy impactados a sus seguidores. El que fuera concursante de ' Supervivientes ' ha dicho adiós a su pelo moreno para dar paso a una nueva imagen que no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a Violeta Mangriñán . La influencer ha reaccionado al gran cambio de su chico y ha compartido el momento a través de sus redes sociales.

Después de un año repleto de cortes de pelo, tintes, mechas, extensiones, flequillo va, flequillo viene, Fabio ha llegado pisando fuerte para autoproclamarse como uno de los cambios de look más sorprendentes de este año tan diferente y complicado.

El exconcursante de 'Supervivientes' se atreve con un arriesgado cambio de imagen

El argentino se ha despedido de su pelo moreno y ha dado paso a un look de lo más rompedor, tiñéndose el cabello de color rubio platino. Como era de esperar, las reacciones por parte de su club de fans no han tardado en ir llegando: “Estás igual de guapo”, “siempre estás guapo”, “pero qué te has hecho”, “de moreno estás mejor” o “pensé que eras Maluma”, son algunos de los mensajes que se pueden leer junto a la primera publicación de Fabio como rubio, en la que aparece junto a su inseparable Omar Montes.