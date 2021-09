La también exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha mostrado muy dolida con las palabras de Steisy . “Lo que voy a hacer hoy, le guste o no, es contestar a Steisy. Te voy a contestar con argumentos y a todas las cosas que has dicho sobre mí”, ha comenzado expresando.

Y es que, Fani Carbajo no entiende que Steisy haya hablado tan mal de ella sin conocerla. “No me conoces para hablar de mí, de mi familia y de mi vida. Me has menospreciado”, ha señalado mostrándose muy enfadada por todo lo que ha dicho sobre ella.